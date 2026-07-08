Asamblea Nacional: Neftalí Zamora busca participar en más comisiones sin integrarse a una bancada partidista

La reorganización de los diputados independientes ya ha generado cambios en la composición de las bancadas dentro del Legislativo.

Ciudad de Panamá/Las negociaciones para la conformación de las comisiones permanentes de la Asamblea Nacional continúan en medio de una medición de fuerzas entre las distintas bancadas, que buscan alcanzar acuerdos para definir la integración y las presidencias de comisiones clave, como Presupuesto y Gobierno.

En este proceso, los diputados independientes que no pertenecen a una bancada constituida buscan asegurar una mayor participación, debido a que el Reglamento Interno de la Asamblea limita su integración a una sola comisión mientras permanezcan sin una estructura parlamentaria.

Actualmente, los diputados Neftalí Zamora, Manuel Samaniego y Carlos Saldaña, exintegrantes de la bancada Vamos, se encuentran en esa condición.

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El diputado Neftalí Zamora confirmó que mantiene conversaciones con otras bancadas mientras evalúa las alternativas que les permitan ampliar su participación en las comisiones legislativas.

"En este momento todavía estamos en conversaciones con otras bancadas, pero también estamos tratando de prevalecer el derecho que tienen todos los diputados de poder pertenecer al menos a una comisión. Mi objetivo es poder estar en más comisiones, como Comercio y Economía, donde creo que puedo aportar bastante", manifestó.

No obstante, Zamora adelantó que, por ahora, no contempla incorporarse a una bancada de un partido político.

"No planeo estar en ninguna bancada de ningún partido político. Todavía estamos en conversaciones sobre la posibilidad de conformar una nueva bancada, pero no quiero adelantarme", indicó.

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Añadió que, cualquiera que sea la decisión, mantendrá sus principios de transparencia, rendición de cuentas y de impulsar iniciativas orientadas a reducir el tamaño del Estado.

La reorganización de los diputados independientes ya ha generado cambios en la composición de las bancadas dentro del Legislativo.

Uno de los casos es el del diputado Manuel Cheng, quien decidió integrarse a la bancada mixta. Por su parte, la diputada Betserai Richards conformó, junto a diputados del partido MOCA, la bancada denominada "Seguimos".

Mientras avanzan las negociaciones, los diputados independientes continúan evaluando las opciones legales y políticas que les permitan incrementar su participación en las comisiones permanentes, consideradas espacios clave para el análisis y discusión de los proyectos de ley que llegan a la Asamblea Nacional.

Información de Meredith Serracín

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