Penonomé celebrará sus 445 años con el Paseo de Usanzas Penonomeñas

La jornada también incluirá una ambientación especial de los portales del barrio, donde se exhibirán objetos antiguos, muebles tradicionales y elementos representativos de la historia penonomeña, fortaleciendo así la experiencia cultural para visitantes y residentes.

El distrito de Penonomé, en la provincia de Coclé, se prepara para celebrar sus 445 años de fundación con una actividad que busca resaltar y preservar sus raíces culturales. Se trata del Paseo de Usanzas Penonomeñas, una iniciativa organizada por el comité del mismo nombre para rescatar las tradiciones y fortalecer la identidad local.

De acuerdo con las organizadoras Hilda Morán, Emy Figueroa y María José Thomas, el evento tiene como propósito destacar las costumbres que forman parte del patrimonio cultural de la región, especialmente entre las nuevas generaciones. “Usanza hace referencia a esa costumbre, a esa tradición que te da una identidad”, explicó Figueroa.

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Uno de los principales enfoques del paseo será la indumentaria tradicional penonomeña, la cual posee características propias que la diferencian de otras regiones del país. Entre ellas destaca el uso del lazo en lugar de mota, así como el tradicional sombrero “tumba hombre”, una pieza emblemática elaborada en la región y utilizada por mujeres durante bailes como el tamborito.

Morán detalló que este sombrero forma parte esencial de la identidad local y está rodeado de historias transmitidas por tradición oral. “El tumba hombre es el aristócrata de los sombreros”, mencionó, al citar relatos que resaltan su elegancia y significado cultural.

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La actividad se desarrollará el 25 de abril a partir de las 3:00 de la tarde, con un paseo cultural que iniciará en el Parque de los Hombres Ilustres y culminará en el barrio de San Antonio. En este recorrido participarán murgas, cumbias y tamboritos, considerados parte fundamental de la expresión folclórica de la región.

El barrio de San Antonio será uno de los puntos centrales del evento, donde se realizarán presentaciones en espacios como El Manguito y la casa Carles. Además, los organizadores anunciaron la participación de emprendedores locales, quienes ofrecerán productos, comidas típicas y artesanías, con el objetivo de impulsar la economía local.

La jornada también incluirá una ambientación especial de los portales del barrio, donde se exhibirán objetos antiguos, muebles tradicionales y elementos representativos de la historia penonomeña, fortaleciendo así la experiencia cultural para visitantes y residentes.

La abanderada del evento será la presentadora de Noticias AM, Castalia Pascual, en reconocimiento a su vínculo con el folclore y su aporte a la difusión de las tradiciones como ciudadana penonomeña.

Las organizadoras hicieron un llamado a la ciudadanía a participar de esta celebración, destacando que será una oportunidad para promover el turismo interno y mantener vivas las costumbres que forman parte de la identidad de Penonomé.

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