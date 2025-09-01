Presencia de guano de murciélago preocupa a padres y docentes de una escuela en Chiriquí

Los padres de familia reiteraron el llamado al Ministerio de Educación para que estas acciones se realicen con rapidez, debido al riesgo que representa para los niños y la comunidad educativa.

Chiriquí/La presencia de guano en varios salones de la escuela primaria Miguel Peregrino Sánchez, en Bagalá, en el distrito de Boquerón, podría ser la razón detrás de las afectaciones en la salud de docentes.

Algunos han tenido que ser hospitalizados en condición de gravedad en el Hospital Regional Rafael Hernández de David.

La directora del plantel informó que se han adoptado medidas para realizar trabajos de limpieza, no solo en los salones más afectados, sino en toda la escuela, con el fin de evitar que los murciélagos sigan entrando a las estructuras.

Por su parte, los padres de familia reiteraron el llamado al Ministerio de Educación para que estas acciones se realicen con rapidez, debido al riesgo que representa para los niños y la comunidad educativa.

"Es una situación que, como bien sabes, es una escuela primaria donde hay estudiantes pequeños y también es algo que afecta al sistema respiratorio", comentó Sherly Miranda, una madre de familia del plantel.

La directora del plantel, Rosemary Espinoza, explicó que hoy se llevará a cabo una licitación excepcional para la limpieza de todo el plantel, con fondos del FECE, y destacó que incluso se han registrado casos delicados de salud entre docentes, administrativos y estudiantes, lo que refuerza la urgencia de atender la situación.

"Hubo una docente que estuvo bien delicada de salud. Nos hemos dado cuenta y hemos sacado la conclusión de que quizás no es un resfriado; digo quizás porque no soy médico para dar un diagnóstico, pero quizás puede ser producto del guano. Entonces, estamos haciendo todo lo que es necesario para que esto no pase más", señaló Espinoza.

Información de Demetrio Ábrego

