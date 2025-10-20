Presidente de Paraguay destaca ante la Asamblea las oportunidades de inversión y cooperación entre ambos países

El mandatario resaltó ante la Asamblea que su país es un proveedor confiable de alimentos, energía y productos industriales, mientras que Panamá aporta conectividad, distribución y servicios globales.

Ciudad de Panamá/Durante su visita oficial a Panamá, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, compareció ante el pleno de la Asamblea Nacional este lunes 20 de octubre, para referirse a la integración estratégica que avanzan ambos países, que busca mejores oportunidades.

Reconoció que, aunque Paraguay y Panamá tienen características económicas y geográficas distintas, estas son complementarias.

“Podemos colaborar para articular cadenas logísticas y comerciales, que nos conecten con el resto del mundo, aprovechando las ventajas de ambos países para impulsar las inversiones, el comercio y la innovación”, afirmó.

En ese sentido, explicó que el Corredor Bioceánico Vial se posiciona como un eje fundamental para vincular la producción y exportación de Suramérica con los mercados globales.

Esta infraestructura pasa por el medio del Paraguay y conectará los puertos del sur del Brasil y los puertos del norte de Chile, a través de Paraguay.

El mandatario resaltó ante la Asamblea que su país es un proveedor confiable de alimentos, energía y productos industriales, mientras que Panamá aporta conectividad, distribución y servicios globales.

En ese orden de ideas, celebró la aprobación de la Ley 201, que ratifica la adhesión de Panamá al Mercosur.

“Confiamos en que esta alianza abrirá nuevas puertas a nuestras economías. (…) Vemos con gran optimismo las condiciones de inversión entre nuestros países: Panamá ofrece un entorno jurídico y fiscal atractivo para que las empresas paraguayas puedan establecerse y crecer, por su parte, el Paraguay invita a los inversores panameños a explorar oportunidades en sectores como la agroindustria, energía, infraestructura y la tecnología”, señaló Peña.

El mandatario sustentó la solidez de su país con el grado de inversión y las perspectivas positivas, que demuestran una estabilidad macroeconómica.

Además de referirse a todas las bondades de ambos países y el desarrollo que buscan impulsar mediante la integración estratégica, Peña reconoció los desafíos globales que afectan a Latinoamérica, como las tensiones geopolíticas, la inseguridad, cambios climáticos sin precedentes y el avance de las nuevas tecnologías.

En ese sentido, instó a establecer en Latinoamérica un espacio de paz, cooperación y desarrollo, destacando que Paraguay reconoce a Panamá como un aliado estratégico en esta tarea. Agradeció la colaboración para la formación del grupo Lince en Paraguay.

“Los problemas de la integración se resuelven con más integración”, puntualizó ante el pleno.

En horas de la mañana de este lunes, Peña sostuvo un encuentro con el presidente José Raúl Mulino, el cual estuvo centrado en profundizar la cooperación económica, comercial y de conectividad regional, en el marco de la incorporación de Panamá al Mercosur.

En esa reunión, el presidente Mulino destacó que “la integración es el futuro” y subrayó que “no nos podemos quedar cada quien dueño de su capilla porque no vamos a crecer”. Anunció que Panamá formalizará su adhesión al bloque sudamericano el próximo 2 de diciembre en Brasilia, un paso que calificó como “estratégico” para el desarrollo conjunto.

