Prohijan proyecto que busca regular el hospedajes turístico de corta estancia

Ciudad de Panamá/La Comisión de Comercio de la Asamblea Nacional prohijó un proyecto de ley que busca regular el hospedaje turístico de corta estancia, ofrecido a través de plataformas digitales como Airbnb. La propuesta plantea que este servicio pague impuestos y que, en el caso de edificios bajo régimen de propiedad horizontal, la asamblea de propietarios pueda decidir si permite o no esta actividad.

El diputado proponente, Nefatlí Zamora, aseguró que el país pierde ingresos que podrían ser recaudados a través de estas plataformas. “Estamos hablando de millones de dólares que se pierden hoy", aseguró, al tiempo que explicó que en Costa Rica, "ellos tienen que pagar el 10% que nosotros ponemos aquí en la ley, pero de Airbnb, en torno a 5 millones de dólares solo por el servicio que lo dan ellos a los dueños de las propiedades".

La diputada y comisionada de Comercio, Alexandra Brenes, consideró necesario incorporar la opinión de los residentes en los edificios, ya que esto podría afectar la renta de los apartamentos.

El proyecto de ley establece que la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) tendría la responsabilidad de reglamentar este tipo de hospedaje. Zamora explicó que, al no estar regulados, muchos arrendadores enfrentan sanciones. “No solo no pagan impuestos, sino que tienen inseguridad jurídica. La ATP puede multarlos con hasta 50 mil dólares por operar algo que no es pecaminoso”, advirtió.

La propuesta también busca equilibrar la competencia con el sector hotelero, según la opinión de la diputada Ariana Coba.

En el proyecto se indica que los proveedores de este servicio estarían sujetos al 10% del impuesto de transferencia de bienes corporales muebles sobre el servicio de hospedaje.

Información de María De Gracia

