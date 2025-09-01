Refuerzan seguridad en colegios ante aumento de la delincuencia en Coclé

La medida preventiva se implementará desde este martes 2 de septiembre en los seis distritos.

Coclé, Panamá/Ante el aumento de los hechos delictivos registrados en los seis distritos de la provincia de Coclé, autoridades educativas han decidido reforzar las medidas de seguridad en los centros escolares. A partir de este martes 2 de septiembre, se mantendrán cerrados los portones y puertas de entrada de los colegios durante la jornada escolar.

La medida busca proteger la integridad de los estudiantes, tanto al momento de entrada y salida de clases como durante el horario lectivo. La decisión responde a una serie de denuncias recientes sobre situaciones sospechosas en los alrededores de centros educativos, actualmente bajo investigación.

“Hemos tenido algunas denuncias, las mismas se encuentran ya en investigaciones. Estaremos anuentes, dándole seguimiento y monitoreo para esperar lo que arroje dicha investigación y continuar haciéndole la labor que le compete al Ministerio de Educación”, expresó Yoisy Atencio, directora regional de Educación.

Atencio añadió que ya algunos planteles han comenzado a implementar medidas adicionales, como el ingreso de personal de vigilancia. Entre ellos se encuentran el colegio Rodolfo F. Chari, en Aguadulce; el Ángel María Herrera; el Salomón Ponce Aguilera, en Antón; y el IPT de La Pintada. También se evalúa extender la medida a centros en Pocri.

Las autoridades recordaron que estas acciones forman parte de un decreto de vigilancia vigente del Ministerio de Educación, el cual permite reactivar este tipo de estrategias en momentos que se considere necesario.

Con información de Nathaly Reyes.