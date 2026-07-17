Residentes de Doleguita amarraron a un hombre señalado por constantes robos en el sector

El hombre retenido fue posteriormente aprehendido por agentes de la Policía Nacional y puesto a disposición del Juzgado de Paz, que determinará las acciones correspondientes.

Cansados de los constantes robos y daños a sistemas de aire acondicionado en viviendas, iglesias y comercios, residentes del sector de Doleguita, en el distrito de David, retuvieron a un hombre al que señalan de estar presuntamente vinculado con estos hechos delictivos.

Según los vecinos, entre ayer y este viernes lograron retener a dos personas, presuntamente vinculadas a hurtos que continúan afectando a la comunidad pese a las denuncias presentadas ante las autoridades.

"Entre ayer y hoy se ha capturado a dos personas, pero por los mismos vecinos. No ha sido la Policía. Nosotros hemos tratado al máximo de hacer las denuncias pertinentes. "Inclusive hoy están los vecinos poniendo otra denuncia acerca de la misma situación", manifestó Christian Cornejo, residente del sector.

Los afectados también hicieron un llamado a las autoridades para reforzar la seguridad en la zona, al señalar que la delincuencia ha alterado la tranquilidad de la comunidad.

"Pedimos a las autoridades, más que todo, por la paz del lugar. Necesitamos que este vuelva a ser un ambiente de tranquilidad. La inseguridad por los robos es muy fuerte", agregó Cornejo.

Entre las víctimas se encuentra una iglesia del sector, cuyos sistemas de aire acondicionado han sido robados en reiteradas ocasiones.

"Han sido cinco veces. Miles de dólares invertidos aquí, como iglesia luchamos y trabajamos fuertemente, pero una vez más nos roban los aires", expresó Mónica de Cornejo.

Los residentes sostienen que, además de las pérdidas económicas, la situación mantiene preocupadas a las familias del área, debido al temor que genera la constante comisión de estos delitos.

El hombre retenido fue posteriormente aprehendido por agentes de la Policía Nacional y puesto a disposición del Juzgado de Paz, que determinará las acciones correspondientes.

Información de Demetrio Ábrego

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