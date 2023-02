Sobreviviente cuenta cómo sucedió el trágico accidente en Gualaca

David, Chiriquí/“No sé cómo salí del bus, no sé. Solo recuerdo que me levanté, andaba buscando mis pertenencias y me desmayé", así es como recuerda Víctor Juan Velázquez Mina, uno de los sobrevivientes del accidente en Gualaca, donde murieron más de 40 personas, los primeros minutos después de la tragedia.

Luego de su salida del Hospital Regional de David, Velásquez narró a TVN Noticias los momentos de horror que vivieron aquella fatídica madrugada del 15 de febrero.

Velázquez Mina, un venezolano que salió a mediados de enero de su país, para cruzar la selva del Darién en Panamá, con la ilusión de llegar a Estados Unidos, aseguró que debió trabajar con un servicio comunitario para obtener el boleto para poder viajar de Darién a Los Planes de Gualaca.

Afirmó que él y su familia venían sentados en el pasillo del vehículo que los traslado hasta la provincia de Chiriquí, porque los que venían sentados eran los que habían podido pagar en efectivo este traslado.

Relacionado Autoridades trabajan en la reunificación de las familias víctimas del accidente en Gualaca

Aseguró que un fuerte viento, al igual que un estruendo y los gritos lo despertó a él y a los demás viajeros, que fue lo que alertó al conductor, que aparentemente, según dijo Velázquez Mina, se pudo haber quedado dormido al volante.

Luego de esto el vehículo se volcó y se estrelló contra las rocas quedando muchos de ellos esparcidos por todos lados.

"Luego de esto no recuerdo mucho, sólo que nos montaron a las ambulancias que nos llevaron al hospital", narró Velásquez.

Clinton Méndez, otro venezolano familiar de dos menores heridos y de otros viajeros, dijo que desconocen su condición, que han pasado seis días de desesperación por no saber de ellos.

Méndez aseguró que aún las autoridades no le han dicho si tienen familiares con vida en el Hospital Regional Rafael Hernández o que fallecieron en este trágico accidente.

También dijo que algunos viajaban en el pasillo.

Relacionado Katleen Levy consiguió las firmas para luchar por una candidatura presidencial

Los afectados por este siniestro esperan que se les pueda otorgar algún tipo de visa visa humanitaria, con la cual ellos podrían estar en Panamá y transitar para poder ayudar en las terapias de sus familiares y recuperarse.

En el trágico accidente de Los Planes de Gualaca que se registró el pasado 15 de febrero, fallecieron 41 personas.

Al menos 20 viajeros heridos permanecen en las salas del Hospital Regional Rafael Hernández y otros nueve menores heridos, en el Materno Infantil José Domingo de Obaldía, alguno de ellos se les podría estar dando salida este próximo jueves.

Con información de Demetrio Ábrego.