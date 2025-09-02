Universidad de Panamá y Universidad Tecnológica anuncian avances en procesos de admisión y nuevas convocatorias

Las autoridades educativas destacaron que seguirán ampliando las oportunidades de acceso y fortaleciendo los programas académicos, especialmente en regiones donde existen desafíos logísticos o de conectividad para los aspirantes.

Ciudad de Panamá/Las principales universidades estatales del país se preparan para una nueva fase en sus procesos de admisión, luego de haber registrado una alta participación de aspirantes en las primeras convocatorias del año.

La rectora de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), Ángela Laguna, informó que la etapa inicial de admisión ha concluido con la participación de 6,000 estudiantes a nivel nacional. Sin embargo, adelantó que la institución abrirá una segunda convocatoria en octubre y, posiblemente, una tercera en algunas regiones.

“Obtuvimos la participación de 6,000 estudiantes a nivel nacional, pero viene una segunda convocatoria, e incluso una tercera para ciertas áreas como Bocas del Toro, por ejemplo, que tuvieron muchos problemas para participar la primera vez”, explicó la rectora Laguna.

🔗Puedes leer: Universidad Tecnológica de Panamá graduó a más de un centenar de nuevos profesionales en Veraguas y Coclé

Por su parte, la Universidad de Panamá también reporta cifras elevadas. Según Nereida Herrera, directora nacional de Admisión de esta casa de estudios, al menos 18,000 aspirantes se han registrado en el proceso de primer ingreso para el año académico 2026.

“Hasta el momento tenemos 18,000 interesados en las diferentes carreras de la Universidad de Panamá a nivel nacional. A partir del 16 de octubre se iniciarán las pruebas de admisión. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 1 de octubre”, detalló Herrera.

Ambas universidades coinciden en que los jóvenes siguen optando por carreras tradicionales, como Ingeniería, Medicina y Derecho. No obstante, también se evidencia un creciente interés por áreas tecnológicas y de innovación, alineadas con las demandas del mercado laboral actual.

Con información de Jorge Quirós