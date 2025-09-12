Viernes Picantes: innovación culinaria en el Mercado San Felipe Neri

Este evento, que se extenderá hasta el mes de octubre, busca promover productos artesanales e innovadores, elaborados por emprendedores y arrendatarios del mercado

Ciudad de Panamá/¿Te imaginas saborear un ceviche acompañado de un picante hecho a base de frutas como mango o fresa? Esta es solo una de las creativas propuestas gastronómicas que están revolucionando el paladar en el Mercado San Felipe Neri, donde cada viernes se celebra una iniciativa conocida como los “Viernes Picantes”.

Este evento, que se extenderá hasta el mes de octubre, busca promover productos artesanales e innovadores, elaborados por emprendedores y arrendatarios del mercado, quienes han encontrado en los picantes frutales una nueva forma de destacar sabores, reducir el desperdicio y revalorizar ingredientes que antes se consideraban merma.

“Cada uno de estos productos usa un toque de picante en sus recetas y estamos viendo toda esa sensación, creada por cocineras de tradición, que si bien tienen también puestos de vegetales o carnes, ahora están cocinando de una manera muy interesante”, destacó Hernán Córdoba, representante de la Fundación Rescate de Alimentos.

🔗Puedes leer: Festival Nacional de la Mejorana: Con folclor, música y devoción Guararé se convierte en el epicentro de la cultura panameña

La fundación ha sido clave en esta iniciativa, recuperando diariamente alrededor de 150 libras de alimentos en merma del mercado, que son aprovechados para crear nuevos productos culinarios. Frutas como mangos y fresas, que anteriormente eran descartadas, ahora se transforman en salsas picantes, dulces con toques de ají, o incluso pestos ideales para snacks, pastas y ensaladas.

Desde el punto de vista de los emprendedores, estos espacios representan una oportunidad para reinventarse, explorar nuevos horizontes y mostrar su talento en la cocina.

Con información de Jocelyn Mosquera