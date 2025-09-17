Béisbol U10 2025| Panamá Metro se paró firme ante Chiriquí en el campeonato nacional

Panamá/El Campeonato Nacional de Béisbol U10 entra en momentos determinantes dentro de su fase de grupos. Ante esta situación, el equipo de Panamá Metro se consolidó en los primeros planos del Grupo B con una victoria de 3 carreras por 2 sobre Chiriquí en un juego realizado en el campo MVP 2 del complejo MVP Sport City.

Los metropolitanos tomaron la ventaja con una carrera en la parte baja del primer episodio y una más en el segundo. Sin embargo los chiricanos reaccionaron con dos carreras en el tramo alto de la tercera entrada.

Una anotación en el cuarto capítulo inclinó la balanza a favor de Metro que suma su cuarta victoria en igual cantidad de presentaciones lo que le mantiene en la parte alta de la tabla de posiciones de su agrupación.

César Coloma ejerció el rol de lanzador relevo y se apuntó el triunfo al no permitir carreras ni imparables en dos episodios y propinar tres ponches. Él fue el último de cuatro lanzadores que utilizó el elenco de la capital en ese cotejo. El abridor fue Alejandro Cedeño quien toleró un incogible y dos anotaciones en dos entradas y un tercio. Le siguieron Brian Montemayor y Edwin García quienes se combinaron para no recibir 'rayitas' en un inning y dos tercios.

Edgar Villarreal cargó con la derrota al conceder una carrera, propinas tres ponches y tres bases por bolas en un episodio y dos tercios sobre el montículo.

Rudolph Ramírez bateó un hit en dos turnos y empujó dos carreras por Panamá Metro. Edwin García pegó de 3-1 con una impulsada.

Por Chiriquí, Sherman Rivas bateó de 3-1 con una carrera remolcada. Luccas González de 3-1 con una anotada.

En otro partido, jugado en el terreno MVP 1, Coclé se impuso a Colón, por marcador de 5 carreras a 2. Este fue el tercer triunfo en cuatro juegos realizados para el equipo coclesano.

Se tiene previsto que el certamen culmine el próximo fin de semana.

Deporte formativo

La práctica del béisbol, como la de otros deportes en equipo, puede tener una influencia muy positiva en la formación integral de los niños de 10 años. A esa edad, los niños están en una etapa crucial de su desarrollo físico, emocional, social y cognitivo, y el deporte puede ser una herramienta muy poderosa.

Desarrollo Cognitivo y Mental

Toma de decisiones: En el béisbol, los niños deben pensar rápido, calcular riesgos, y tomar decisiones en segundos (por ejemplo, correr o no a la siguiente base).

En el béisbol, los niños deben pensar rápido, calcular riesgos, y tomar decisiones en segundos (por ejemplo, correr o no a la siguiente base). Concentración y atención: El juego requiere que estén atentos en todo momento, ya que una jugada puede ocurrir en cualquier instante.

El juego requiere que estén atentos en todo momento, ya que una jugada puede ocurrir en cualquier instante. Memoria y estrategia: Aprenden jugadas, reglas y estrategias del juego que fortalecen la memoria y la planificación.

Desarrollo Físico

Coordinación motora: El béisbol mejora la coordinación mano-ojo (al batear y atrapar) y la coordinación general del cuerpo.

El béisbol mejora la coordinación mano-ojo (al batear y atrapar) y la coordinación general del cuerpo. Condición física: Mejora la fuerza, velocidad, agilidad y resistencia, promoviendo un estilo de vida activo.

Mejora la fuerza, velocidad, agilidad y resistencia, promoviendo un estilo de vida activo. Crecimiento saludable: El ejercicio regular contribuye al desarrollo óseo y muscular en esta etapa clave del crecimiento.

Desarrollo Social

Trabajo en equipo: Aprenden a colaborar, a compartir logros y responsabilidades, y a confiar en otros.

Aprenden a colaborar, a compartir logros y responsabilidades, y a confiar en otros. Comunicación: Mejoran sus habilidades para comunicarse y entender a los demás en un entorno grupal.

Mejoran sus habilidades para comunicarse y entender a los demás en un entorno grupal. Respeto por reglas y autoridades: El deporte enseña el valor de seguir reglas y respetar decisiones (como las del entrenador o árbitro).

Desarrollo Emocional y Personal

Disciplina y perseverancia: El entrenamiento constante enseña la importancia del esfuerzo y la superación personal.

El entrenamiento constante enseña la importancia del esfuerzo y la superación personal. Manejo de emociones: Aprenden a lidiar con la victoria y la derrota, lo que ayuda a formar una actitud equilibrada ante los retos de la vida.

Aprenden a lidiar con la victoria y la derrota, lo que ayuda a formar una actitud equilibrada ante los retos de la vida. Confianza en sí mismos: Al mejorar sus habilidades y recibir reconocimiento, los niños desarrollan autoestima.

Valores y Educación Ética