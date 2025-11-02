Conoce lo más destacado del deporte nacional e internacional del fin de semana

Panamá/El telón del fin de semana deportivo se cierra con grandes campeones, hazañas en las ligas europeas y dramáticas definiciones en la Liga Panameña de Fútbol (LPF). A continuación, lo más destacado de la acción en la esfera nacional e internacional:

DEPORTE INTERNACIONAL: ¡Bicampeonato Histórico y Nuevos Reyes del Tenis!

Grandes Ligas de Béisbol (MLB): Los Dodgers Reafirman su Dominio

Los Dodgers de Los Ángeles se consagraron bicampeones de la Serie Mundial 2025.

• En un agónico Juego 7 disputado en Toronto, los Dodgers vencieron 5x4 a los Azulejos de Toronto, asegurando el título con un global de 4-3.

• El partido se extendió hasta la undécima entrada, donde un jonrón decisivo de Will Smith selló la victoria.

• El héroe inesperado para forzar los extra innings fue el venezolano Miguel Rojas, quien conectó un cuadrangular salvador en la novena entrada para empatar el marcador.

• Los Dodgers se convierten en el primer bicampeón de las Grandes Ligas desde el año 2000. Con este triunfo, el club angelino suma su noveno título, igualando a los Atléticos de Oakland y a los Medias Rojas de Boston en el ranking histórico.

Tenis: Sinner Retoma el Trono Mundial

El italiano Jannik Sinner conquistó su primer Masters 1000 de París.

• Sinner derrotó en la final al canadiense Felix Auger-Aliassime con un marcador de 6-4, 7-6 (7/4).

• Esta victoria catapulta a Jannik Sinner de regreso al trono del tenis mundial, ya que liderará la clasificación ATP a partir del lunes.

• Sinner logró la hazaña de ser campeón sin perder un solo set en París, firmando su mejor recorrido en este torneo, cuyo techo había sido los octavos de final en 2023.

• El camino de Auger-Aliassime hasta la final le permitió adelantar al italiano Lorenzo Musetti en la octava y última plaza clasificatoria para las ATP Finals en Turín.

Fútbol Europeo: Ligas de Élite en Plena Forma

La Liga EA Sports (Jornada 11):

• El Real Madrid desató un vendaval de goles al golear 4-0 al Valencia en el Santiago Bernabéu.

◦ Los goles fueron obra de Kylian Mbappé (doblete), Jude Bellingham y Álvaro Carreras. El Madrid se mantiene firme en el primer lugar de la tabla con 30 puntos.

◦ El lateral Álvaro Carreras fue la figura del partido con una calificación de 9.2, destacando por su solidez defensiva (ganó 100% de sus duelos en el suelo) y su primer gol en el torneo.

• El FC Barcelona volvió a sonreír tras vencer 3-1 al Elche CF.

◦ Los goles catalanes fueron de los juveniles Lamine Yamal (minuto 9), Ferran Torres (minuto 11) y Marcus Rashford (minuto 61).

◦ Con este triunfo, el conjunto blaugrana se mantiene en la pelea por el título.

Premier League (Jornada 10):

• El Manchester City consiguió una victoria de 3-1 sobre el Bournemouth.

◦ El noruego Erling Haaland fue la figura del partido con un doblete (minutos 17 y 33), lo que le permite escaparse en la tabla de máximos anotadores con 13 dianas.

◦ El City se colocó provisionalmente segundo en la tabla, manteniéndose a seis puntos del líder Arsenal.

• En otro encuentro, el West Ham logró una importante victoria de 3-1 ante el Newcastle, sumando su primer triunfo en casa desde febrero.

--------------------------------------------------------------------------------

DEPORTE NACIONAL Y PANAMEÑOS EN EL EXTERIOR

Liga Panameña de Fútbol (LPF): Definiciones al Rojo Vivo

La Conferencia del Este de la LPF vivió una noche crucial que definió gran parte de los clasificados a la fase final del Torneo Clausura 2024.

• Plaza Amador certificó su liderato y aseguró la clasificación directa a semifinales con una victoria 1-0 ante UMECIT FC. Los "Leones" alcanzaron los 35 puntos. El gol decisivo fue obra de Everardo Rose.

• El Deportivo Árabe Unido revivió sus aspiraciones al imponerse 2-1 al Alianza FC. Los goles colonenses fueron de Dwann Oliveira y Alexis Palacios.

• El Sporting San Miguelito escaló al tercer lugar (24 puntos) tras derrotar 1-0 al Tauro FC. El Tauro (con apenas 13 puntos) cerró una campaña catalogada como un fracaso rotundo y quedó sin opciones de clasificar.

• Los cupos restantes para los playoffs (incluyendo Alianza, Sporting y UMECIT) se definirán en una dramática última jornada.

Panameños en Europa: Murillo, Factor Clave en la Ligue 1

El defensor panameño Michael Amir Murillo fue fundamental en el triunfo del Olympique de Marseille.

• El Marsella puso fin a una racha sin victorias al conseguir un triunfo estrecho de 1-0 frente al AJ Auxerre.

• El gol decisivo del partido se gestó gracias a un centro de Michael Amir Murillo que, tras ser desviado, permitió a Angel Gomes anotar.

• Murillo tuvo un desempeño estelar, obteniendo una puntuación de 7.1 y demostrando una gran capacidad ofensiva (completó 3 de 4 regates exitosos) y defensiva (ganó 9 de 14 duelos terrestres).

• La victoria permite al Olympique de Marseille mantenerse a solo dos puntos del líder, el Paris Saint-Germain.

En resumen, este fin de semana fue un doble play de emociones, con la conclusión de la Serie Mundial en el béisbol, un cambio de guardia en la cima del tenis con Sinner, y la LPF panameña entrando en su fase más tensa antes de los playoffs.

