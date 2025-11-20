Olympique Marsella tras la pista del PSG en la Ligue 1

El Marsella va por el liderato, pero llega con la defensa diezmada. Bajas clave: Medina, Aguerd y el panameño Murillo, lesionados.

París, Francia/El liderato del París Saint-Germain en la Ligue 1 peligra el viernes, en el inicio de la 13ª jornada, donde el Olympique de Marsella del goleador Mason Greenwood puede dormir en el primer puesto si gana en su desplazamiento a Niza.

Los marselleses llegan a esta jornada, la primera tras el parón de los partidos internacionales de selecciones de noviembre, como segundos de la tabla a dos puntos del PSG e igualados con el Lens, terceros.

Pero el Marsella será el primero en salir a la cancha entre este trío de equipos de la punta de la clasificación, por lo que puede colocarse primero provisionalmente.

Greenwood está siendo por ahora el jugador más destacado para el equipo de Roberto De Zerbi en esta campaña, hasta el punto de haber sido elegido el Jugador Más Valioso del campeonato francés durante el mes de octubre, en el que deslumbró sobre todo con cuatro tantos en el triunfo 6-2 sobre Le Havre.

"Espero que se convierta en un jugador total, como los más grandes de Europa", deseó De Zerbi en el inicio de la actual temporada.

Por el momento, el jugador inglés de 24 años, en el Marsella desde 2024, lleva 7 dianas en esta Ligue 1, solo superado por el argentino Joaquín Panichelli (Estrasburgo), que suma 9, y por Esteban Lepaul (Rennes), que lleva 8.

Pero ante el Niza, más allá de la efectividad de su ataque, el Marsella necesitará solidez defensiva y ese es precisamente su talón de Aquiles en este momento, con el argentino Facundo Medina dañado en un tobillo desde septiembre, y las lesiones más recientes del marroquí Nayef Aguerd por una pubalgia y del panameño Amir Murillo, que se dañó en un muslo y regresó antes de lo previsto de su país, donde debía jugar con su selección.

El sábado, el Lens, el tercero en discordia en la lucha por el liderato, recibe al cuarto de la tabla, el Estrasburgo de Panichelli, que está a tres puntos del podio.

En el último turno de ese sábado jugará el peso pesado del fútbol francés, el PSG, que tiene un compromiso asequible en su estadio Parque de los Príncipes ante Le Havre, duodécimo clasificado.

La principal amenaza para los hombres de Luis Enrique puede estar en la cercanía de la UEFA Champions League, en cuya quinta jornada recibe el miércoles de la nueva semana al Tottenham.

Ese partido ante los londinenses es importante para el vigente campeón de Europa ya que resbaló en la anterior jornada, donde fue derrotado en su estadio por el Bayern de Múnich.

