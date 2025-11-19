Selección de Panamá| Organizaciones deportivas nacionales resaltan clasificación al Mundial 2026

La próxima Copa del Mundo se realizará del 11de junio al 19 de julio de 2026 y la podrás vivir a través de TVMAX.

Panamá/La alegría que hay en Panamá, por la clasificación de su selección al Mundial 2026, se ha sentido también en varias organizaciones deportivas nacionales que, a través de sus redes sociales, felicitaron al grupo que llevará al país por segunda vez a la cita máxima del fútbol.

"Hermanos nacidos y cobijados bajo la misma sombra de esta hermosa nación, juntos iremos al Mundial 2026 y todos estamos orgullosos de sus éxitos. Felicidades a la Federación Panameña de Fútbol, a sus jugadores y Cuerpo Técnico por darle este logro a Panamá. Felicidades y al Mundial vamos todos!!!", expresó la Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis) en un post.

El Comité Olímpico de Panamá (COP) felicitó al conjunto panameño de la siguiente manera: "El Comité Olímpico de Panamá felicita a la Selección Mayor de Fútbol por su clasificación al Mundial de FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026. ¡Gran trabajo, Sele!"

"Panamá volvió a sentir ese latido que sólo nace cuando un país entero sueña al mismo tiempo", así se pronunció el Autódromo Panamá en su cuenta de Instagram. "Ocho años después, regresamos al camino que parecía lejano… y lo hicimos con alma, con corazón y con una marea de pasión que estremeció al estadio... En nombre de Autódromo Panamá, nos unimos a la alegría de todo un país. Que este sueño mundialista nos recuerde que cuando Panamá se une, nada es imposible", añadió.

El Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) destacó el esfuerzo colectivo del elenco panameño que se impuso a El Salvador, por 3 goles a 0, y clasificó a la próxima Copa del Mundo que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá.

"Después de altos y bajos, de momentos dulces y otros amargos, nuestra selección dejó el alma en la cancha y aseguró la clasificación directa tras vencer a El Salvador. "En un partido donde había que darlo todo… se dio todo. Felicidades, Panamá".

Balance final

Panamá terminó la Ronda Final de las Eliminatorias de Concacaf al Mundial 2026 en el primer lugar del Grupo A con 12 puntos que le valieron para obtener el pase directo al certamen orbital.

Los panameños acumularon tres victorias y tres empates en seis partidos que jugaron ante las selecciones de Surinam, Guatemala y El Salvador. Los resultados que obtuvo ante esos conjuntos fueron los siguientes: