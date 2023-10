Exdiputado Domínguez sobre postulación de Varela: 'Es inmoral y eso le puede traer consecuencias funestas a la alianza'

Ciudad de Panamá, Panamá/La convención para escoger a los candidatos del partido Panameñista para el Parlamento Centroamericano (Parlacen), la postulación del expresidente de la República Juan Carlos Varela para ser nominado a dicho organismo, la minería y el caso Odebrecht, fueron algunos de los temas analizados por el exministro de Obras Públicas y exdiputado, José Antonio Domínguez en el programa De Frente con Sabrina Bacal.

Este domingo se realiza en el partido Panameñista, la convención nacional ordinaria para escoger a los candidatos y candidatas principales y suplentes al Parlacen, entre los que se encuentra el expresidente Varela, quien deberá enfrentar el juicio por el caso Odebrecht en julio del próximo año.

Domínguez ha solicitado a los convencionales de este colectivo que no voten por el expresidente Varela, de quien dijo, apostó en su momento que Odebrecht iba a seguir pasando agachado de la justicia y una vez fue parte del caso, entonces “no le queda de otra”.

O es enfrentarme a la justicia como cualquier ciudadano o irme al Parlacen y tener mi escudo legal que permite postergar, dilatar y eventualmente salir impune”, aseveró.

Sostuvo que si los convencionales de este partido, en su momento criticaron cuando el expresidente de la República, Ricardo Martinelli y sus hijos se fueron al Parlacen, “como ahora pretenden que el candidato que es de su partido pueda ir y eso se vea bien”.

Domínguez envió un mensaje a los convencionales y solicitó que reaccionen, porque no tienen una carta abierta para hacer lo que “les da la gana” y en ese caso corresponde, según explicó, “consultarles a las bases qué es lo que quieren, para actuar como sus representantes en esa convención”.

No le parece correcto y a su juicio es inmoral. Para Domínguez, no se está midiendo las consecuencias a futuro para la alianza del Panameñista y Cambio Democrático, rumbo a las elecciones del 2024.

Durante el anuncio de la alianza de estos colectivos, Rómulo Roux, candidato presidencial y José Isabel Blandón, candidato a vicepresidente prometieron sacar a Panamá de este organismo.

Domínguez fue claro al decir que hay muchos votantes independientes y partidistas que podrían castigar a la alianza, por postular a una persona al Parlacen, “que no debería ir”.

“El deber de nosotros y sobre todo los políticos no es un deber con un partido, es el deber con el país”, argumentó.

En el caso de algunas figuras controversiales que acompañan a la alianza y que podrían generar un daño, Domínguez dijo que esta es la última oportunidad que tienen los políticos para recuperar a Panamá por un medio pacífico y si no se hace lo correcto, el país podría emular la situación de Venezuela y Nicaragua.

Posición sobre la minería

En cuanto a la minería, Blandón tenía una posición más crítica y Roux manifestó su apoyo a esta actividad en una entrevista en De Frente. Ahora, que Cambio Democrático y el partido Panameñista se unieron para las elecciones se desconoce cómo se conciliarán dos posiciones tan diferentes.

Al respecto, Domínguez dijo que todo tiene que ser a través de conversación y en este caso se debe ver con una visión a largo plazo, sobre todo, tomar en cuenta a la población. Cree que tanto Roux como Blandón deberán buscar los mejores intereses para el país y en caso de que la minera siga trabajando, exigir a la empresa que repare todos los daños ecológicos que se hayan causado.

“No podemos actuar en este momento sentimentalmente, tenemos que actuar inteligentemente”, recalcó.

Según el exdiputado, cuando se dieron los contratos mineros no se hizo con los mejores intereses para el país y no se pensó en Panamá, se cometieron errores y se dio la concesión. Sin embargo, sostuvo que se debe disminuir al mínimo cualquier efecto negativo que se pueda causar al país.

Es reconciliable, hay que buscar los mejores intereses para el país y siempre protegiendo las condiciones ecológicas para todos”, insistió.

Juicio por el caso Odebrecht

A mitad de la semana se informó de la suspensión del juicio por el caso Odebrecht y después se conoció la nueva fecha que será en julio de 2024, un escándalo de sobornos por el que dos expresidentes de la República fueron llamados a enfrentar la justicia, Ricardo Martinelli y el panameñista Juan Carlos Varela.

En este sentido, Domínguez indicó que no se está actuando de forma correcta. “Justicia tardía nunca es buena justicia”.

Agregó que el sistema judicial se escudó en algo que se pudo haber resuelto fácilmente, contratando personal, porque “excusas como esas no son para postergar la justicia”.

Domínguez también recordó que el expresidente Guillermo Endara se dio cuenta de quién era Odebrecht y los echó del país, la empresa no pudo entrar con los expresidentes Ernesto Pérez Balladares y Mireya Moscoso, pero entró a Panamá con la administración de Martín Torrijos.

Sobre este último, para varios sectores, Torrijos es el único de los expresidentes que contrató con la empresa, que no fue llamado por este caso.

Domínguez manifestó que en los gobiernos anteriores no hubo denuncias y tantas cosas por las que no se ha tocado. “No sé, no tengo la explicación”.

Para el exdiputado la corrupción destruye las oportunidades que necesita el pueblo para que pueda progresar. En tanto, apela a cambiar muchas leyes y la Constitución Nacional, por lo que considera que es vital la gran alianza.

Cree que si otras figuras como Torrijos y Ricardo Lombana, candidato presidencial del Movimiento Otro Camino, piensan en el país, habría oportunidades de conformar la alianza para ganar las elecciones del 2024.

Sobre la insatisfacción de muchos panameñistas de no estar liderando la alianza, dijo que Blandón puso primero los intereses del país, que a su juicio era lo que se tenía que hacer.