¡Atención Chiriquí! Spay Panamá y Misión Patitas realizarán jornada de esterilización en David

Con esta jornada, Spay Panamá y Misión Patitas esperan cerrar el 2025 con más de 20 mil animales esterilizados en quince meses.

Chiriquí/El próximo sábado 13 y domingo 14 de diciembre, la Misión Patitas del Despacho de la Primera Dama y la fundación Spay Panama realizarán una jornada de esterilización masiva para perros y gatos en el distrito de David, provincia de Chiriquí.

Para este evento se espera esterilizar a 1,000 animales con un precio por esterilización de $5.00 para gatos y $15.00 para perros. El lugar exacto se confirmará una vez se agende la cita.

Esta será la jornada n.º 21 que se realiza desde el inicio de la Misión Patitas, a través de la cual se ha logrado esterilizar a más de 18 mil perros y gatos en todo el país.

El objetivo de esta organización es poder llegar a todas las provincias del país, y para ello buscan padrinos de empresas privadas que puedan subsidiar un monto de la esterilización para que sea más económica para la población.

Para una cita de esterilización se deberán ofrecer los siguientes datos en un solo mensaje:

Nombre del propietario

Número de celular

Especificar especie, si es un felino o canino y la cantidad de animales que esterilizará.

Estos datos los deberá proporcionar al número +507 6623-7910 por vía WhatsApp a través de un mensaje de texto; allí deberá esperar que le confirmen la hora de la cita y se recomienda llegar con puntualidad. No se atenderán llamadas, audios, ni videollamadas, solo mensajes de texto.

El precio de $15.00 (perros) y $5.00 (gatos) incluye esterilización, analgésicos, antibióticos, vitaminas, desparasitante, repelente contra parásitos externos (pulgas y garrapatas) y limpieza de oídos. También se ofrece el servicio para perros de raza a partir de $45.00, según el peso del animal.

Es importante aclarar que Spay Panama sigue protocolos de identificación internacional de animales esterilizados, por lo cual a los perros se les marca una S en la oreja, y a los gatos se les recorta la punta de la oreja cuando son operados con esta fundación.

Detalles

Si es un cachorro (perro/gato), podrá ser operado a partir de las 6 semanas de edad.

Debe estar en ayuno de 6 horas en el caso de los gatos y ayuno de 8 horas en el caso de los perros. Si su mascota no está en ayuno, no será atendida.

en el caso de los y en el caso de los Spay Panamá opera hembras en celo, embarazadas o recién paridas.

Los gatos deben ser transportados en fundas o kennels.

Perros deben acudir con collar y correa.

Este lunes 8 de diciembre, Patricia Chang, directora de la ONG, anunció que, ante la atención constante de madres lactantes sin sus crías a las jornadas masivas de Misión Patitas, la fundación podría otorgar esterilización a cachorros sin costo, pero para ello se hará una evaluación de cada caso.

De acuerdo con Chang, esta iniciativa surge debido a que muchas personas de escasos recursos y residentes en comunidades de difícil acceso no logran esterilizar a toda la camada debido a que muchas veces no cuentan con los recursos económicos para costear todas las esterilizaciones, y esta práctica perpetua "el ciclo de reproducción, abandono y muerte".

Sin embargo, para acceder a este servicio de esterilización gratuito, los responsables deberán sustentar la necesidad del beneficio al momento de gestionar su cita en jornadas masivas, anunciadas oportunamente por las redes sociales de ambas organizaciones.

“Hay familias que pagan más por el transporte del animal que por la esterilización; eso representa un sacrificio y un golpe económico al presupuesto. Por eso queremos abarcar estos casos: es un alivio para ellos y una oportunidad de vida digna para cada animal”, señaló Chang. La fundación informó que con esta jornada espera llegar a más de 20,000 esterilizaciones realizadas en quince meses.

