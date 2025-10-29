Expertos analizan en Panamá el futuro del espacio aéreo en la región

Temas como la seguridad operacional, eficiencia, sostenibilidad y nuevas tecnologías forman parte de los temas abordados en el encuentro.

Ciudad de Panamá/La conferencia Canso de América Latina y el Caribe 2025, organizada por la Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá (AAC), fue inaugurada por la Organización de Servicios de Navegación Aérea Civil (Canso) este martes 28 de octubre y se extenderá hasta este jueves 30 de octubre.

Se trata de un evento que reúne líderes de gestión del tránsito aéreo, autoridades reguladoras y profesionales de la aviación de toda América Latina, el Caribe y otras regiones del mundo en donde se busca fortalecer alianzas y promover el diálogo que impulse un futuro seguro, eficiente y sostenible para la aviación en la región.

Le puede interesar: Fiestas Patrias 2025: Gobierno anuncia cronograma de actos protocolares y actividades oficiales

Este año, los participantes compartirán experiencias y analizarán cómo fortalecer el espacio aéreo regional a través de la colaboración, la innovación y el liderazgo bajo el tema “Redefiniendo los cielos regionales: Innovación, Integración y Liderazgo para el futuro del espacio aéreo en América Latina y el Caribe".

Durante tres días, los líderes de la región intercambian ideas sobre los desafíos y oportunidades que enfrenta la gestión del tránsito aéreo en América Latina y el Caribe.

Temas como la seguridad operacional, eficiencia, sostenibilidad y nuevas tecnologías forman parte de los temas abordados en el encuentro.

Además, los representantes del sector trabajarán en soluciones prácticas y compartirán estrategias para preparar a la región ante el crecimiento futuro del tráfico aéreo. Como parte de esta práctica, se incluye un taller para directores ejecutivos sobre liderazgo estratégico, un debate sobre la aplicación regional del CATS Global Concept of Operations (Conops) —la hoja de ruta global para los sistemas completos de gestión del tránsito aéreo— y una sesión dedicada a la integración de las operaciones de lanzamiento espacial.

Simon Hocquard, presidente y director ejecutivo de Canso, destacó que América Latina y el Caribe continúan demostrando un impulso y una colaboración excepcionales en el avance de la gestión del tránsito aéreo.

"Esta conferencia nos recuerda que, trabajando juntos, adoptando la innovación y fortaleciendo el liderazgo, la región puede redefinir lo que es posible para nuestros cielos", precisó.

Mientras que Rafael Bárcenas Chiari, director general de la AAC, manifestó que eventos como la Conferencia Canso contribuyen a posicionar a Panamá en la palestra mundial como un sitio donde se tiene la conectividad para realizar conferencias que aglutinan a proveedores y servicios reguladores de Latinoamérica y el mundo sobre servicio de navegación aérea, de rediseños de espacios aéreos, los retos que enfrentan los espacios aéreos en el mundo y las mejoras para continuar con la capacidad de mover naves entre países.

Bárcenas Chiari afirmó que Panamá trabaja mucho en la tecnología para poder aumentar la capacidad del espacio aéreo, en especial en el Aeropuerto Internacional de Tocumen.

También explicó que existe un estudio que ofrece una hoja de ruta para saber cuáles son las mejoras del espacio aéreo para aumentar la capacidad, no solo de las naves que aterrizan en el país, sino de las que cruzan el espacio aéreo.

También podría leer: