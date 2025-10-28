Ordenan reporte periódico para esposa e hija del dirigente del Suntracs Jaime Caballero y otros dos sindicalistas

La esposa e hija de Caballero fueron aprehendidas el lunes 27 de octubre en Boquete, provincia de Chiriquí, en una operación realizada por órdenes de la Fiscalía Primera contra la Delincuencia Organizada.

Ciudad de Panamá, Panamá/Tras el desarrollo de una audiencia de garantías en el Primer Circuito Judicial de Panamá, el juez Carmelo Abdiel Zambrano ordenó las medidas cautelares de reporte periódico una vez por semana, prohibición de salida del país y prohibición de acercarse a las instalaciones del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), para dos hombres y dos mujeres, imputados por la presunta comisión del delito contra el orden económico, en la modalidad de blanqueo de capitales y delitos financieros.

Se trata de los dirigentes Abdiel Bethancourt y José Palacios, así como Kathia Elena Caballero Batista, hija del dirigente Jaime Caballero y María Isabel Cordero, su esposa.

La esposa e hija de Caballero fueron aprehendidas el lunes 27 de octubre en Boquete, provincia de Chiriquí, en una operación realizada por órdenes de la Fiscalía Primera contra la Delincuencia Organizada.

Cabe señalar que, de acuerdo con las investigaciones, Caballero, quien se encuentra detenido en la Mega Joya por la presunta comisión de delitos de blanqueo de capitales y delitos financieros, habría recibido, transferido y utilizado fondos provenientes de actividades ilícitas realizadas por integrantes de la junta directiva del Suntracs. Es decir, que aprovechando su posición dentro del sindicato, autorizó transferencias y firmó cheques en beneficio propio con el objetivo de ocultar el verdadero origen del dinero.

Una de las maniobras descritas por el fiscal es la estratificación de fondos. Caballero habría transferido dinero a cuentas bancarias a su nombre y al de su hija. Parte de esos fondos habría sido destinado a cubrir gastos personales, pagos de tarjetas de crédito y la compra de insumos para un negocio familiar.

