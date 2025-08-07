Todo listo para el gran estreno de 'Tu Cara Me Suena' este 20 de agosto por TVN

TVN Media presentó oficialmente a los ocho participantes que formarán parte de esta nueva temporada del show, en el que reconocidas figuras del entretenimiento nacional interpretarán, con humor y talento, a grandes artistas internacionales.

Ciudad de Panamá/La emoción está en el aire y los reflectores comienzan a encenderse. Este miércoles 20 de agosto a las 8:00 p.m. regresa a las pantallas panameñas uno de los formatos televisivos más esperados: Tu Cara Me Suena, que se emitirá todos los miércoles por TVN, justo después del noticiero estelar.

Durante la conferencia de prensa realizada hoy, TVN Media presentó oficialmente a los ocho participantes que formarán parte de esta nueva temporada del show, en el que reconocidas figuras del entretenimiento nacional interpretarán, con humor y talento, a grandes artistas internacionales.

Ricsel Castillo, gerente de producción nacional de TVN Media, compartió detalles sobre el arduo trabajo detrás de este ambicioso proyecto: “Estamos muy contentos. Imagínate, después de seis años regresar con un mega proyecto donde las personas pueden ver en familia, divertirse, relajarse un poco. Estos ocho participantes llevan aproximadamente dos meses preparándose con asesores expertos. Todo el equipo técnico y de producción ha estado comprometido para entregar un producto de calidad”.

Por su parte, Luis Mouynes, gerente general de TVN Media, destacó el impacto y alcance del formato, no solo a nivel local sino también internacional, subrayando el compromiso del canal con la producción nacional y el desarrollo del talento panameño.

“Es uno de los formatos más exitosos que hemos tenido en Panamá, y también uno de los más reconocidos en el mundo. Este es el mega de los mega proyectos. Tiene los ingredientes perfectos: mucho humor, talentos riéndose de ellos mismos, una interacción fresca entre jurados y presentadores. Las dos horas del programa pasan volando”, señaló Mouynes.

Entre los participantes ya confirmados se encuentran Franklin Robinson, Mary Gaby Sealy, Judy Meana, Valeria Rettally, junto a otros rostros conocidos que prometen conquistar al público con sus caracterizaciones sorprendentes.

Además, se reveló que en cada gala habrá un cuarto jurado internacional invitado, lo que añadirá un toque especial a la dinámica del jurado regular y aportará nuevas perspectivas a las presentaciones.

Con información de Jessica Román.