'Ya no se trata de la Ley 462, se trata de medir fuerzas con José Raúl Mulino', Guillermo Cortés

En medio de la cuarta semana de protestas y paros contra la Ley 462 que reforma la Caja de Seguro Social (CSS), Guillermo Cortés, representante del Grupo Mundos de Jubilados, hizo un llamado a la reflexión tanto al gobierno como a los manifestantes. Cortés expresó su preocupación por los actos vandálicos, como el saqueo de escuelas en Bocas del Toro, y enfatizó que su opinión no representa la de todos los jubilados y pensionados.

"Yo creo que es momento de recapacitar, repito, de ambas partes, del gobierno y de los que se manifiestan, porque ya vemos que no se trata de la Ley 462, no se trata del embalse de río Indio, tampoco se trata de la mina, se trata de medir fuerzas con José Raúl Mulino", afirmó Cortés, sugiriendo que las motivaciones de las protestas han trascendido la ley de la CSS.

Cortés reconoció la necesidad de modificar la ley orgánica del Seguro Social, señalando una junta directiva inoperante y la existencia de múltiples sindicatos internos. Sin embargo, lamentó el impacto de los paros en la educación, mencionando el caso de su nieto en kínder que lleva tres semanas sin clases.

"Un niño de kínder, imagínese, ¿qué va a llevarse para el primer grado de estudio?", cuestionó.

Al abordar la reforma de la CSS, Cortés contradijo algunas afirmaciones de los manifestantes.

"Yo he observado mucha mentira. Se dice que la viuda ya no tiene ningún derecho. Se dice que ya tú no puedes inscribir a un beneficiario, un hijo, por ejemplo. Entonces todas esas cosas son mentiras", aseguró.

Cortés manifestó su temor a que las protestas busquen desestabilizar el país, comparándolo con regímenes en otros países de Latinoamérica y el Caribe. "El verdadero pueblo en este país está todos los días buscando el pan para la familia. Ese es el verdadero pueblo, no estos señores que por su ansia de poder quieren desestabilizar y usar el país para llevarnos a qué", manifestó.

El representante de los jubilados también recordó las deudas pendientes con su sector, mencionando un proyecto para la Ley 6 de los descuentos a los jubilados y la solicitud al ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, para la creación de un Consejo Nacional para el ajuste a las pensiones y jubilaciones.

"Señor ministro, no le vamos a quitar más de 20 minutos; el Órgano Ejecutivo tiene la facultad para crear un consejo que nos permita el ajuste a las pensiones y jubilaciones", insistió Cortés.

Cortés, aunque reconoció el derecho a la protesta, apeló al diálogo y a la búsqueda de soluciones, recordando que el movimiento Mundos de Jubilados no es de gente que únicamente habla por hablar. “Nosotros presentamos la fórmula para las soluciones, pero las autoridades son las indicadas para buscar esa solución", puntualizó.