Santa Isabel: entre la riqueza cultural y las carencias que frenan su desarrollo

A pesar de todo, la cultura sigue latiendo con fuerza en Santa Isabel. La música, la danza y las tradiciones mantienen viva la identidad de esta comunidad, que hoy hace un llamado a las autoridades para que brinden las herramientas necesarias para lograr un desarrollo integral y sostenible.

Colón, Panamá/A pesar de las múltiples necesidades que enfrenta el distrito de Santa Isabel, en la provincia de Colón, su población no pierde el entusiasmo por preservar y promover sus raíces culturales. Palenque, uno de sus corregimientos más emblemáticos, es testigo de esta fortaleza comunitaria, donde la música, el folclore y las tradiciones del pueblo congo siguen vivos.

“Ese es mi vivir, el Congo. Soy negra, esas son mis raíces”, expresó Heriberta Álvarez, residente de Santa Isabel.

El camino hacia Santa Isabel ofrece paisajes verdes, playas y un entorno natural envidiable. Sin embargo, las carreteras y calles en mal estado son la primera impresión que reciben los visitantes y residentes por igual, una situación que la comunidad denuncia constantemente.

“Con el turismo ya tenemos lo que es la geografía, tenemos todo, pero seguimos diciendo que no está desarrollado”, indicó Apolonio Acosta, habitante de la zona.

El distrito cuenta con ocho corregimientos y una población de poco más de 4,100 habitantes. Llegar desde la ciudad de Panamá toma casi tres horas, y el acceso limitado a servicios básicos hace aún más difícil la vida diaria. Un claro ejemplo es el sistema de salud: de los cinco centros existentes, solo uno cuenta con personal médico.

🔗Te puede interesar: Autoridad de Turismo anuncia que impulsará reactivación del sector en el occidente del país

“Tenemos cinco centros de salud, y sólo en uno tenemos médicos. En los demás no hay. Los pacientes tienen que ir hasta Nombre de Dios”, denunció nuevamente Álvarez.

La historia de Santa Isabel está íntimamente ligada al mar. Fundado en 1885, el distrito utilizó durante años el océano como su principal vía de transporte. Hoy, la pesca sigue siendo una de sus principales actividades económicas, aunque su verdadero potencial económico podría estar en el turismo sostenible.

Ante este panorama, la comunidad ha exigido al gobierno la implementación de un Plan de Ordenamiento Territorial, que ya está en desarrollo y, según autoridades, estaría listo en un plazo de ocho meses.

“Un ordenamiento local permitirá que el desarrollo esté planificado, que se conozcan las reglas del juego: qué áreas serán para turismo, cuáles para infraestructura pública. Todo debe hacerse con participación del 100% de la comunidad”, señaló Jaime Jované, ministro de Vivienda.

Desde la Autoridad de Turismo también se hace énfasis en el acompañamiento a la comunidad para garantizar un crecimiento ordenado y sostenible.

“Hay que pensar en el turismo sostenible, en el ordenamiento y también en la prosperidad del destino. Que todos los desarrollos y los inversionistas trabajen de la mano con la comunidad”, afirmó Gloria De León, administradora de Turismo.

Otro de los grandes retos es el acceso al agua potable. Abrir un grifo y no ver salir agua es parte de la rutina diaria. Los habitantes deben recolectar agua en tanques para las tareas del hogar, enfrentando un problema que sigue sin solución.

A pesar de todo, la cultura sigue latiendo con fuerza en Santa Isabel. La música, la danza y las tradiciones mantienen viva la identidad de esta comunidad, que hoy hace un llamado a las autoridades para que no se limite a admirar su riqueza cultural, sino que brinde las herramientas necesarias para lograr un desarrollo integral y sostenible.

Con información de María De Gracia