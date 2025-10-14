Panamá vs Surinam | Horario y dónde ver este partido rumbo al Mundial 2026

La selección de Panamá irá tras el liderato del Grupo A en las eliminatorias de Concacaf.

Panamá/La adrenalina corre en el Estadio Rommel Fernández mientras se disputa una nueva jornada de la Ronda Final de las Clasificatorias de Concacaf para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El destino del liderato del Grupo A está en juego este martes, en un choque electrizante entre la Selección Nacional Masculina de Panamá y su similar de Surinam.

Los canaleros llegan a este crucial enfrentamiento con el viento a favor tras un triunfo histórico. Panamá logró su primera victoria en territorio salvadoreño en unas Eliminatorias mundialistas de Concacaf al derrotar 1-0 a El Salvador. El héroe de la jornada fue José Fajardo, cuyo gol aseguró los tres puntos y confirmó el gran momento que vive el conjunto panameño.

Actualmente, Panamá se ubica en el segundo lugar del Grupo A con un total de cinco puntos. El equipo se mantiene invicto, registrando una victoria y dos empates. Los dirigidos técnicamente saben que una victoria en casa es imperativa, ya que los catapultaría directamente a la primera posición del grupo, justo antes de que se disputen los encuentros clave en noviembre.

Por su parte, Surinam no viene a ser un mero espectador. Los caribeños se presentan en la capital panameña como los actuales dueños de la cima del Grupo A, posición que ostentan gracias a la diferencia de goles. Su última actuación fue un empate 1-1 en casa frente a Guatemala. Dicho punto se aseguró dramáticamente gracias a un gol tardío, obra de Virgil Misidjan, quien selló la igualdad en los minutos finales del partido.

Este encuentro no solo define la punta, sino que también tiene un gran sabor a revancha. Será apenas la segunda ocasión en la historia que estas dos selecciones se crucen en la Ronda Final. El antecedente inmediato fue un empate 0-0, disputado el 5 de septiembre de 2025 en Paramaribo. Es crucial destacar que, a pesar de este único duelo registrado, este martes marcará el primer encuentro oficial entre ambas escuadras en el Estadio Rommel Fernández de Ciudad de Panamá.

El historial general entre ambos es notoriamente escaso: solo se ha jugado 1 partido, resultando en 1 empate y 0 victorias para cualquiera de las dos partes, manteniendo el marcador de goles a cero para ambos.

Las estadísticas históricas también juegan a favor de los locales. Para Surinam, esta será su visita número 14 a territorio centroamericano en el contexto de las clasificatorias al Mundial. Su récord es desfavorable (1 victoria, 2 empates, 10 derrotas), aunque su único triunfo fue reciente (2-1 sobre El Salvador en 2025).

En contraste, este partido es apenas la tercera ocasión en la que Panamá se enfrenta en eliminatorias a una selección sudamericana geográficamente hablando. Los canaleros mantienen un impresionante invicto en estos duelos, con resultados de 2-0 contra Guyana y el mencionado 0-0 contra Surinam, ambos obtenidos durante el actual proceso de clasificación.

La mesa está servida para un choque de poder a poder que definirá al líder del grupo. La afición espera que la racha de Panamá continúe y que José Fajardo y compañía puedan asegurar esa victoria tan anhelada que los pondría en la cima rumbo a la Copa Mundial.

