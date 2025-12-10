Héctor Brands: Decretan detención provisional al exdiputado por caso de enriquecimiento injustificado

Junto a Brands también se aprehendieron 3 hijos, la exesposa, su actual pareja, y su socio Elvys Rodríguez.

Héctor Brands, exdiputado y exdirector de Pandeportes, acudió la mañana de este miércoles al Sistema Penal Acusatorio para dos audiencias de control de garantías, luego de haber sido aprehendido el martes por la presunta comisión de los delitos de blanqueo de capitales y enriquecimiento injustificado.

La primera audiencia a Brands fue por enriquecimiento injustificado, por la cual la jueza Tulia Morelos decretó detención provisional. La segunda audiencia, a realizarse en las próximas horas, será por blanqueo de capitales y a la que deberán acudir igualmente sus tres hijos, exesposa, su pareja actual (exreina de belleza), un tío, un sobrino; además, su socio Elvys Rodríguez, aprehendido durante el desarrollo de la operación Bávaro, realizada ayer martes.

Según explicó su abogado, Pedro Meilán, las carpetillas del caso fueron separadas, por lo que existen dos investigaciones: una por lavado de dinero y otra por enriquecimiento injustificado. Ambas están vinculadas a movimientos millonarios y a contratos con el Estado en los que habrían resultado beneficiadas dos empresas asociadas a Brands.

De acuerdo con información revelada por el Ministerio Público, se habrían realizado transferencias de hasta 10 millones de dólares provenientes de contratos estatales durante el periodo en que Brands ejercía funciones en el gobierno. La defensa ha confirmado la existencia de esta transacción, pero sostiene que corresponde a pagos adeudados de años anteriores.

Víctor Orobio, miembro del equipo de defensa de Brands, dijo que la fiscalía ha manejado una narrativa para crear el impacto que han creado, no los han dejado ver las carpetillas hasta ayer, lo que los pone en desventaja.

Siento que, aunque existe un sentimiento de agresividad contra los políticos, no se puede condenar a nadie por ser político porque cuando se ejerce ese tipo de acciones se está ejerciendo poder en lugar de justicia", expresó.

Agregó que están preparados para argumentar y contraargumentar durante la audiencia, indicando que una cosa es la administración financiera en el ámbito privado y otra son los delitos, por lo tanto, si los fondos se obtienen de forma lícita, aunque se los gaste, eso no representa un hecho punible.

Junto a Brands también se aprehendieron 3 de sus hijos, la exesposa, su actual pareja, y su socio Elvys Rodríguez.

Caso de enriquecimiento injustificado

La Fiscalía había solicitado la detención provisional porque él sospechaba que Brands podría evadirse por los recursos que tiene y también que se podría afectar o destruir la investigación.

La Fiscalía indica que desde el 2021 al 2024 se dio un incremento del patrimonio de Héctor Brands por más de 3.8 millones de dólares de forma ilícita y es precisamente lo que se va a investigar.

Un informe de la Contraloría de la República señala que Brands tenía un patrimonio de 649 mil dólares que no se ha podido justificar. También se habló de transferencias de una de sus empresas a otra por 1.8 millones de dólares que tampoco se han podido justificar.

La Fiscalía también habló de compras que hizo Brands en comercios por la suma de $28 000 en efectivo. Se hablaba de compras de collares, de aretes, de brazaletes, de reloj, de miles de dólares y que no se pudo justificar.